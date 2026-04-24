Torna il San Vittore Festival, un evento che ogni anno porta in città momenti di festa e celebrazione in onore del santo patrono. Quest’anno, la manifestazione si arricchisce con l’accoglienza del parroco di Aleppo, figura che partecipa alle iniziative culturali organizzate. Il festival, nato nel 2022, mira a integrare le tradizioni religiose con attività culturali rivolte alla comunità locale, offrendo un’occasione di incontro e condivisione.

È nato nel 2022 come proposta per affiancare e arricchire i momenti di celebrazioni religiose del santo patrono attraverso iniziative culturali rivolte alla città. Da allora è cresciuto raccogliendo sempre più interesse e collaborazione da parte delle realtà associative varesine, tanto che il programma quest’anno è ancora più ricco. Quarta edizione per il San Vittore Festival, che si svolgerà dal 2 al 16 maggio. Proprio sabato 2 è prevista l’apertura della mostra "Io, frate Francesco", allestita nella chiesa della Brunella in occasione degli 800 anni della morte del santo. Quindi domenica 3 si parte già all’alba, con le attività promosse dalla Famiglia Bosina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna San Vittore Festival. La città celebra il patrono. E accoglie il parroco di Aleppo

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