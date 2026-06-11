La Fanfara del 4º Reggimento Carabinieri a cavallo è passata per le strade del centro di Lodi, con cavalli, fanfare, bambini e cittadini presenti lungo il percorso. La manifestazione si inserisce nelle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Repubblica. La fanfara ha ricevuto applausi mentre attraversava la città, coinvolgendo il pubblico con musica e sfilata.

Cavalli, fanfare, bambini e cittadini assiepati lungo le strade del centro. Lodi ha accolto ieri la Fanfara del 4º Reggimento Carabinieri a cavallo, protagonista di una giornata organizzata nell’ambito delle iniziative per l’ 80esimo anniversario della Repubblica. La mattinata si è aperta all’Isola Carolina, trasformata per la giornata in uno spazio dedicato ai più piccoli e alle fragilità. Qui si sono svolte le attività di “ Cavallo amico “, organizzate dall’Associazione nazionale carabinieri di Lodi, con momenti di ippoterapia rivolti a ragazzi fragili, grest e camp estivi. Accanto, gli stand dei Forestali della biodiversità, con laboratori e attività per avvicinare bambini e famiglie al mondo della natura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Fanfara dell’Arma attraversa Lodi tra musica e applausi

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