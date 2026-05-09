Piero Cima morto il brigadiere della fanfara dei carabinieri | Tassello della storia musicale dell' Arma
È deceduto il brigadiere Piero Cima, di 64 anni, originario di Vetralla. Ha prestato servizio nella Fanfara dei carabinieri, dove era riconosciuto come suonatore di eufonio. La sua presenza nel gruppo musicale dell’Arma durava da diversi anni, rendendolo una figura nota tra gli addetti ai lavori. La sua morte è stata annunciata dalle autorità militari, che ne hanno confermato la perdita.
È morto il brigadiere Piero Cima, 64enne di Vetralla. Per anni ha fatto parte della Fanfara dei carabinieri come suonatore di eufonio, al punto da essere ricordato come “un tassello della storia musicale dell'Arma”.La musica è stata il filo conduttore di tutta la sua vita, a tal punto da.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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