Piero Cima morto il brigadiere della fanfara dei carabinieri | Tassello della storia musicale dell' Arma

È deceduto il brigadiere Piero Cima, di 64 anni, originario di Vetralla. Ha prestato servizio nella Fanfara dei carabinieri, dove era riconosciuto come suonatore di eufonio. La sua presenza nel gruppo musicale dell’Arma durava da diversi anni, rendendolo una figura nota tra gli addetti ai lavori. La sua morte è stata annunciata dalle autorità militari, che ne hanno confermato la perdita.

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