Un sabato di festa ha animato l’Outlet di Valmontone, attirando più di trentamila visitatori. La presenza della Fanfara del Reggimento Carabinieri a Cavallo ha portato musica e un senso di sicurezza tra la folla. Tra sorrisi e incontri, l’evento ha coinvolto molte persone, creando un’atmosfera di convivialità e allegria. Le strade e gli spazi dell’outlet sono stati presi d’assalto da famiglie, appassionati e curiosi.

VALMONTONE – Un sabato che rimarrà impresso nella memoria degli oltre trentamila visitatori dell’Outlet di Valmontone. L’Arma dei Carabinieri ha trasformato un normale weekend post-pasquale in una giornata di incontro autentico tra le istituzioni e i cittadini, dimostrando ancora una volta come la divisa non sia solo sinonimo di ordine pubblico, ma anche di presenza umana, educazione e servizio alla comunità. La Fanfara del Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma ha percorso i corridoi dello shopping center con la sua esibizione itinerante, trascinando curiosi di ogni età fino alla piazza centrale, dove gli applausi del pubblico hanno suggellato un momento di rara partecipazione collettiva.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Valmontone. Musica, sicurezza e sorrisi tra la gente. La Fanfara del Reggimento Carabinieri a Cavallo all’outlet

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Valmontone. Musica, sicurezza e sorrisi. La Fanfara del Reggimento Carabinieri a Cavallo all’outlet