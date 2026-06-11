Negli ultimi tempi si presta maggiore attenzione alla cura della cute del cuoio capelluto, con l’uso di dispositivi specifici per stimolarla. Si è passati dall’attenzione esclusiva alle lunghezze dei capelli a considerare anche le radici e la pelle sottostante. Questa tendenza ha portato all’introduzione di gadget dedicati, pensati per attivare e migliorare la salute della cute.

Da qualche tempo abbiamo smesso di pensare solo alle lunghezze per iniziare a guardare più in su, alle radici, alla cute, a quello che succede sotto i capelli. Nel mondo beauty lo chiamano “scalp care” e non è un trend passeggero: è un cambio di prospettiva che la tricologia porta avanti da anni e che nel 2026 è Correttamente arrivato anche nelle routine quotidiane di moltissime persone. L’idea di fondo è semplice: dei bei capelli non nascono da una maschera sulle punte, ma da un cuoio capelluto sano. La tecnologia, in questo senso, non sostituisce una buona routine di cura ma può potenziarla, rendendola più precisa, più efficace e spesso più piacevole. Perché il cuoio capelluto merita più attenzione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La cura del cuoio capelluto è la nuova skincare: i gadget per attivarla

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Scalp Care Is the New Skincare | Hair Growth Tips by Christina Flach

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