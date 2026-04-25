La definizione è ancora poco familiare, ma l’ hair longevity ha tutte le carte in regola per segnare un punto di rottura con la cura dei capelli così come l’abbiamo sempre praticata. Il concetto è mutuato direttamente dalla skincare, passata dagli obiettivi anti age a quelli dell’accettazione di sé e della longevità: non più contrastare le rughe e il tempo che passa ma preservare la salute e, di conseguenza, anche la bellezza. Hair longevity, un nuovo approccio alla cura dei capelli. Alla base, un approccio olistico, che quando si parla di capelli riguarda soprattutto scalpo e follicoli, oltre a pensare al benessere della chioma anche dall’interno.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cuoio capelluto e follicoli entrano nei radar dell'haircare, mai come oggi focalizzata sulla cura. Tutto quello che c'è da sapere

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