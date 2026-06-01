Per mantenere capelli sani, è consigliata un'analisi del cuoio capelluto, seguita da una detersione profonda e dall'uso di attivi specifici prima e dopo lo shampoo. Un approccio integrato è raccomandato per favorire la salute della testa. La condizione dei capelli riflette uno stato di equilibrio generale e di benessere, superando la semplice dimensione estetica.

I capelli sani sono un segnale importante di un complessivo equilibrio, di salute e longevità. La bellezza della capigliatura non è più solo una questione estetica, ma il risultato di un benessere più profondo. Mantenerla forte, lucente e resistente nel tempo significa adottare un approccio sistemico. “Skin-Tone Hair”, quando il colore di capelli è in palette con la pelle X Leggi anche › Non il solito rosa: per chi vuole osare, questa primavera i capelli sono “pink pomelo” Capelli più sani in 5 mosse. 1) L’analisi del cuoio capelluto. Per individuare le reali necessità delle lunghezze, il passaggio propedeutico è l’analisi personalizzata del cuoio capelluto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Analisi del cuoio capelluto, detersione profonda, attivi specifici pre e post shampoo. Per una testa sana, l’approccio deve essere integrato

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