Durante il 38° International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere, tenutosi in Paraguay, è stata annunciata l’espansione della biosfera riconosciuta dall’Unesco. Sono stati inseriti otto nuovi centri nella riserva Po Grande, situata in provincia di Pavia. La decisione prevede nuove tutele ambientali e la protezione di specifiche aree della riserva, che ora rientrano ufficialmente nel programma internazionale. La notizia era attesa da oltre un anno.

La notizia che in provincia di Pavia si attendeva da oltre un anno è arrivata dal Paraguay dove si è tenuto il 38° International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere ad Hernandarias. L’ Unesco ha detto sì e la tutela di sostenibilità e biodiversità fluviale sarà estesa a 19 nuovi comuni del bacino del Grande Fiume che entreranno così ufficialmente a far parte della Riserva di Biosfera Po Grande istituita nel 2019 grazie all’iniziativa di coordinamento e presentazione del dossier di ammissione da parte dell’Autorità distrettuale del fiume Po e delle locali amministrazioni rivierasche di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Otto dei 19 centri si trovano in provincia di Pavia: Campospinoso Albaredo, Belgioioso, San Cipriano Po, Spessa, Portalbera, Arena Po, San Zenone al Po, Zerbo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La biosfera ampliata dall’Unesco. Otto centri nella riserva Po Grande. Tutele ambientali fonte di sviluppo

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