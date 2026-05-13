Dal 18 al 22 maggio 2026, le Riserve della Biosfera del Delta del Po e dei Colli Euganei ospiteranno il 3° Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO. L’evento riunirà giovani provenienti da diverse parti del mondo per discutere di tematiche ambientali e del ruolo delle nuove generazioni nella tutela del pianeta. Si tratta di un appuntamento che coinvolge attivamente le riserve italiane nel panorama internazionale.

Dal 18 al 22 maggio 2026, le Riserve della Biosfera del Delta del Po e dei Colli Euganei saranno protagoniste della scena ambientale globale ospitando il 3° Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO. Il prestigioso evento internazionale, organizzato nell’ambito del Programma Scientifico Intergovernativo UNESCO “Uomo e Biosfera” (Man and the Biosphere – MAB), vedrà questi territori trasformarsi in laboratori mondiali per lo sviluppo sostenibile. Un movimento globale: i numeri del programma MAB. Il Programma MAB dell’UNESCO rappresenta una delle più vaste reti di cooperazione internazionale dedicate alla tutela del pianeta. Ad oggi, si contano 784 Riserve della Biosfera distribuite in 142 Paesi, che proteggono ecosistemi fragili promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile su scala globale.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - 3° Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO. Il futuro della biosfera nelle mani delle nuove generazioni

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