Nella partita tra Knicks e Spurs, Anunoby è stato il giocatore più efficace per i padroni di casa, contribuendo alla vittoria. Fox ha segnato solo 4 punti, suscitando alcune reazioni ironiche tra i commentatori. Tra gli Spurs, Castle è rimasto calmo e concentrato, mentre Wemby ha mostrato la sua capacità offensiva ma ha poi subito un calo di rendimento. La gara si è conclusa con i Knicks in vantaggio.

I voti ai protagonisti di Gara 4 delle Finals Nba vinta 107-106 da New York su San Antonio rimontando 20 punti di svantaggio nel 4° periodo, 29 in assoluto. I Knicks salgono così 3-1 nella serie. Straordinario. Una volta di più. Segna 36 punti, nel finale la tripla del 103-104 in faccia a Wembanyama e poi il canestro del sorpasso, del 105-104, in penetrazione contro Castle. Il leader dei Knicks, il trascinatore della rimonta epica. Sotto 103-104 sbaglia indisturbato un appoggio a canestro in transizione e poi dimentica li tagliafuori sul rimbalzo offensivo di Castle che riporta sopra gli Spurs ai tiri liberi. Ma lotta, fa tante piccole cose utili alla causa. 7 punti, 39 al tiro, -2 di plusminus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Knicks-Spurs, le pagelle di gara-4: Anunoby re di New York, 9. Fox 4: ma è una Candid Camera?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spurs-Knicks, le pagelle di gara-2: superlativo Bridges, 7,5. Male Wemby, 5Durante la gara 2 tra Spurs e Knicks, Bridges ha ottenuto un punteggio di 7,5, risultando il giocatore più performante.

Knicks-Spurs gara-3, le pagelle: Castle è un carro armato, 7,5. Bridges troppo timido, 5Nella gara 3 tra Knicks e Spurs, Castle ha ottenuto un voto di 7,5 per la sua prestazione solida, mentre Bridges ha avuto un rendimento troppo timido...

Temi più discussi: Bridges e Towns sono super, Wembanyama fa e disfa: le PAGELLE di gara-2; Spurs-Knicks, le pagelle di gara-2: superlativo Bridges, 7,5. Male Wemby, 5; New York Knicks San Antonio Spurs, le pagelle di gara 3 delle NBA Finals 2026; Knicks-Spurs gara-3, le pagelle: Castle è un carro armato, 7,5. Bridges troppo timido, 5.

New York Knicks-San Antonio Spurs, le pagelle di gara 3 delle NBA Finals #SkySportBasket #NBA #NBAFinals #Knicks #Spurs x.com

Knicks-Spurs, le pagelle di gara-4: Anunoby re di New York, 9. Fox 4: ma è una candid camera?Tra gli Spurs Castle è l'unico che non perde la testa, Wemby la solita minaccia offensiva ma a un certo punto crolla. E i Knicks tirano fuori il jolly Alvarado ... msn.com

PLAYOFF NBA – Brunson e Anunoby trascinano i Knicks a una rimonta pazzesca, Spurs battuti e titolo a un passoI New York Knicks battono gli Spurs 107-106 in Gara 4 delle NBA Finals: Brunson e Anunoby guidano la rimonta, New York vola sul 3-1. basketinside.com