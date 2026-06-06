Spurs-Knicks le pagelle di gara-2 | superlativo Bridges 7,5 Male Wemby 5

Da gazzetta.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la gara 2 tra Spurs e Knicks, Bridges ha ottenuto un punteggio di 7,5, risultando il giocatore più performante. Wemby ha avuto una prestazione insufficiente, valutata 5. Tra i giocatori degli Spurs, Brunson e Towns si sono distinti positivamente, mentre Shamet ha contribuito in modo significativo per gli ospiti. Il giocatore con la performance peggiore tra gli Spurs è stato indicato come il più deludente della partita.

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New York vince per la tredicesima volta di fila, fa sua Gara 2 delle Finals a San Antonio ed è ora a due successi dal titolo Nba 2026. In Texas i Knicks, che non perdono da 43 giorni, capitalizzano il gran primo tempo di Karl-Anthony Towns, il super terzo quarto di Mikal Bridges e il solito straordinario Jalen Brunson che incanta nel finale in volata segnando gli ultimi 5 punti della franchigia della Grande Mela, quelli che valgono il 105-104, il 2-0 nella serie. Gli Spurs sono traditi da Victor Wembanyama. Toppa il primo tempo, si riscatta nella ripresa, ma sbaglia i due tiri determinanti e commette la palla persa decisiva nei secondi finali. A San Antonio non basta l’ennesima prestazione eccezionale di Dylan Harper. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Spurs-Knicks, le pagelle di gara-2: superlativo Bridges, 7,5. Male Wemby, 5
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