Nella gara 3 tra Knicks e Spurs, Castle ha ottenuto un voto di 7,5 per la sua prestazione solida, mentre Bridges ha avuto un rendimento troppo timido valutato 5. Tra gli Spurs, il giocatore più efficace è stato Wemby, seguito da Vassell e Harper, che hanno mostrato buone prestazioni. Fox ha invece steccato la partita, risultando sotto la media. La partita si è conclusa con questi risultati senza ulteriori dettagli sugli altri protagonisti.

I voti ai protagonisti di gara-3 delle finali Nba, vinta da San Antonio 1115-111 in casa dei Knicks, ancora avanti 2-1 nella serie. Gli Spurs non si arrendono. Restano aggrappati alle Finals 2026, al sogno del titolo, vincendo al Madison Square Garden di New York 115-111, accorciando le distanze sull’1-2 nella serie che assegna il Larry O’Brien Trophy. Victor Wembanyama si riscatta dopo i pasticci del finale di gara-2 e imperversa dominando sui due lati del campo, Stephon Castle segna i tiri del successo in volata. Hanno 22 e 21 anni, il futuro promette comunque bene per San Antonio. Ai Knicks non bastano le prestazioni da applausi di OG Anunoby e Josh Hart più il solito Jalen Brunson da ultimi tiri a bersaglio con la gara in bilico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Knicks-Spurs gara-3, le pagelle: Castle è un carro armato, 7,5. Bridges troppo timido, 5

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spurs vs Knicks Finals Game 1 Preview! Wemby vs KAT! Castle, Fox vs Brunson! Sino lyamado at dehado

Notizie e thread social correlati

Spurs-Knicks, le pagelle di gara-2: superlativo Bridges, 7,5. Male Wemby, 5Durante la gara 2 tra Spurs e Knicks, Bridges ha ottenuto un punteggio di 7,5, risultando il giocatore più performante.

Calendario San Antonio Spurs-New York Knicks, NBA Finals 2026: orari da gara-1 a gara-7, tv, streamingLa serie tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks si svolgerà con sette partite, a partire da gara-1.

Temi più discussi: Nba: i Knicks steccano in gara-3 davanti a Trump, gli Spurs vincono 115-111; San Antonio vince gara-3 e riapre la serie sul 2-1; PLAYOFF NBA – Wembanyama domina Gara 3: Spurs vincenti a New York, Knicks battuti e serie riaperta; Dove vedere le NBA Finals 2026: la diretta delle partite tra San Antonio Spurs e New York Knicks.

I Knicks steccano in gara-3 delle Finals Nba al Madison Square Garden di New York, permettendo ai San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. Alla squadra di casa non è bastata la presenza di Trump, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecu x.com

Due posti a bordo campo per la partita 3 dei Knicks contro gli Spurs lunedì 8 giugno sono stati appena venduti per $550.000. reddit

San Antonio non ci sta! Wemby rialza la testa, 32 punti e gli Spurs sbancano New York in gara-3A un passo dal baratro, San Antonio riapre la serie, ora sull'2-1 per i Knicks, passando al Madison. Ai Knicks, che chiudono a 13 la striscia di vittorie nei playoff, non bastano Brunson e Anunoby. Ga ... gazzetta.it

Nba: i Knicks steccano in gara-3 davanti a Trump, gli Spurs vincono 115-111(ANSA) - WASHINGTON, 09 GIU - I Knicks steccano in gara-3 delle Finals Nba al Madison Square Garden di New York, di fronte al pubblico amico, e permettono ai San Antonio Spurs, dopo le due sconfitte d ... corrieredellosport.it