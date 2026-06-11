Un ragazzo di Chivasso ha attirato l’attenzione durante la FIFA, diventando protagonista dei Mondiali 2026 grazie a un gesto diventato simbolo. La sua presenza e il modo in cui ha comunicato sui social media hanno contribuito a rendere i suoi gesti riconoscibili a livello mondiale. La strategia comunicativa adottata ha trasformato il suo stile in un marchio globale, portandolo a essere associato all’evento sportivo.

? Domande chiave? In Breve Khaby Lame porta il nome di Chivasso nel palcoscenico globale dei Mondiali 2026. Il creator Khaby Lame compare in uno spot internazionale realizzato per la FIFA World Cup 2026, portando le proprie espressioni iconiche verso l’evento calcistico più seguito al mondo. Il giovane nato in Senegal e cresciuto a Chivasso, nel torinese, diventa protagonista di una comunicazione che unisce il linguaggio dei social media all’immaginario planetario del calcio. La notizia segna un passaggio fondamentale nella parabola pubblica di un ragazzo che ha trasformato la semplicità in un marchio globale. L’ascesa di Khaby Lame ha radici profonde nel periodo della pandemia, quando i suoi video iniziarono a circolare con una forza inarrestabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Khaby Lame conquista i Mondiali 2026: il gesto iconico nella FIFA

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How khaby Lame Became the Most Followed TikTok Star Without Saying a Word!

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