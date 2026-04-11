Negli ultimi tempi si è diffusa la notizia di un accordo tra il noto creator digitale e una società di investimento. Inizialmente si parlava di un’operazione da circa 975 milioni di dollari, ma le informazioni disponibili indicano che la situazione sta diventando più complessa. La vicenda riguarda un fenomeno social che, nel tempo, ha attirato l’attenzione di aziende e investitori.

L’accordo che coinvolge Khaby Lame e la società Rich Sparkle Holdings, inizialmente presentato come un’operazione da 975 milioni di dollari, sta assumendo contorni sempre più incerti. Quello che a gennaio sembrava un passaggio storico nel mondo dei creator digitali si è trasformato in un caso finanziario complesso, oggi al centro di dubbi e verifiche. L’operazione ruota attorno a Step Distinctive Limited, la società che detiene i diritti commerciali legati a Khaby Lame. Secondo quanto emerso, l’accordo non prevederebbe un pagamento in contanti, ma uno scambio azionario basato su nuove emissioni di titoli. Un meccanismo che avrebbe contribuito a gonfiare in modo significativo il valore teorico dell’operazione, soprattutto in un contesto di forte volatilità del titolo coinvolto. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Khaby Lame: quando il fenomeno social diventa un caso finanziario

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