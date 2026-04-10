L’operazione finanziaria che ha portato Khaby Lame a gestire un patrimonio stimato intorno a un miliardo di dollari sta attraversando un momento di grande instabilità. Il valore dei titoli collegati a questa operazione ha subito un calo rapido e consistente, portando a un crollo del patrimonio teorico dell’influencer. La situazione si sviluppa in un contesto di volatilità sui mercati finanziari e di variazioni nel valore delle azioni coinvolte.

L’operazione finanziaria che ha portato Khaby Lame a gestire un patrimonio teorico da quasi un miliardo di dollari sta attraversando una fase di profonda instabilità, con il valore dei titoli coinvolti che ha subito un crollo verticale. Tutto era iniziato a gennaio, quando la società Rich Sparkle Holdings aveva comunicato l’acquisizione di Step Distinctive Limited, l’ente che detiene i diritti commerciali del celebre creator di TikTok. La struttura dell’accordo e il crollo del valore azionario. A differenza di una normale compravendita basata su liquidità immediata, il deal da 975 milioni di dollari si è configurato come uno scambio di partecipazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Khaby Lame: crollo del patrimonio dopo il deal da un miliardo

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