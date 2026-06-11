Il Real Madrid non ha ancora deciso di cedere Brahim Diaz, considerato un giocatore importante. La decisione finale spetta a Mourinho e Nico Paz, che devono valutare se il giocatore possa essere utile alla squadra o meno. La Juventus ha mostrato interesse, ma per ora non ci sono trattative in corso. La società bianconera valuta l’opportunità di inserirsi nella discussione solo se ci saranno cambiamenti nella disponibilità del giocatore.

Arriva José e il resto è un bel rompicapo. José Mourinho si è ripreso il Real - manca solo l'annuncio formale - e nel riprendersi ciò che va rimesso in ordine non può non tenere con il fiato sospeso chi a Madrid guarda per mettere a segno il colpo del mercato: la Juventus considera Brahim Diaz il profilo più logico per dare un senso alla linea d'attacco di Spalletti, ma il marocchino deve, e vuole, capire cosa pensi di lui lo Special One. Alla Continassa, quindi, sono in posizione di attesa, inevitabile quando un club cambia allenatore per dare vita all'ennesima rivoluzione: palla a Mourinho e, nel caso, via alla partita sul futuro del jolly marocchino. Brahim è lusingato dell'interesse dei bianconeri e non è spaventato dall'idea di guardare la prossima Champions dalla tv: un ritorno nel campionato che ha già conosciuto quando scelse il Milan lo stuzzica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve su Brahim? Si può, ma decidono Mourinho e Nico Paz. Gli intrecci

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