Brahim Diaz, in prestito dal Real Madrid, è al centro di discussioni riguardo al suo futuro e alle possibili destinazioni. La società di Torino sta valutando l’opzione di un trasferimento, mentre il giocatore ha già avuto esperienze in Italia e in Spagna. Nel frattempo, Nico Paz, altri centrocampista del Real Madrid, viene considerato tra i nomi che potrebbero influenzare le decisioni sul mercato. La trattativa con il club spagnolo e le alternative di mercato sono ancora in fase di definizione.

C'è un intreccio di nomi, squadre e città che può decidere il destino di due calciatori e, soprattutto, di una delle priorità del mercato estivo della Juve. Tra Como, Madrid e Torino si può tracciare la strada per regalare a Luciano Spalletti quel calciatore "di qualità vera nell'angusto, nella palude della trequarti", come aveva confessato dopo il pareggio contro il Verona, che ha segnato in negativo la corsa verso la qualificazione alla Champions League. Sfumato, con essa, pure l'ingaggio a parametro zero dell'obiettivo numero uno, Bernardo Silva, il tecnico bianconero ha puntato il mirino su Brahim Diaz del Real Madrid. Ma per lanciare l'assalto al marocchino la Juve deve prima capire cosa succederà sull'asse Como-Madrid per Nico Paz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Brahim Diaz dipende da... Nico Paz: l'intreccio tra Madrid, Como e Torino

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Brahim Díaz shocked by what happened

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