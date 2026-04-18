Un importante club internazionale si interessa a Andrea Cambiaso, calciatore dell Juventus. La società bianconera sta valutando le offerte e le cifre coinvolte nella trattativa. La decisione sul futuro dell’esterno potrebbe essere presa nelle prossime settimane, con possibili cambiamenti per la prossima stagione. La situazione si sviluppa mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle trattative in corso.

Cambia di colpo il futuro di Andrea Cambiaso: ecco dove potrebbe giocare l’esterno della Juve l’anno prossimo. Viene da una stagione di certo non entusiasmante alla Juve dove si è reso protagonista di diverse prestazioni deludenti e in estate Andrea Cambiaso potrebbe davvero cambiare aria. Il laterale classe 2000 vanta diversi estimatori in giro per l’Europa, ma attenzione ora soprattutto alle sirene provenienti dall’Inghilterra. Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it Lo riferisce ‘Tuttomercatoweb’, secondo cui la dirigenza dell’ Arsenal avrebbe intenzione di farsi ufficialmente avanti per Cambiaso, individuato come il rinforzo ideale per la fascia sinistra: la Juve crede molto nel 26enne originario di Genova ma sarebbe pronta a privarsene in caso di un’offerta superiore ai 50 milioni di euro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Cambiaso nel mirino di un top club, la Juve riflette: le cifre

Cambiaso bandierina Poi la rimette a posto

Notizie correlate

Calciomercato Juventus: sirene per Cambiaso, un top club europeo ha messo nel mirino l’esterno bianconero! Cosa succederà in estateCalciomercato Juventus: sirene per Cambiaso, un top club europeo ha messo nel mirino l’esterno bianconero! Cosa succederà in estate Orsolini Bologna,...

Ultimissime Juve LIVE: Cambiaso nel mirino del Barcellona, Holm vede il rientro in campodi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Serie A, attenta: Palestra, Cambiaso, Bastoni... Liga e Premier all'assalto dei (pochi) talenti italiani; Dopo il City di Guardiola anche il Barcellona punta Cambiaso: la posizione della Juventus; ? Cambiaso-Arsenal, Lewa-Milan, Pavard e Lang torna a Napoli? News di oggi ?; Atalanta-Juve, 0-1, 5 verità: bianconeri oltre il corto muso. Boga ingranaggio giusto.

Juventus, per la fascia sinistra dipende dal futuro di CambiasoLa rivoluzione sulle fasce partirà dalla sinistra, in cui i nomi per sostituire l'eventuale partenza di Cambiaso sono stati già individuati. juvenews.eu

Cambiaso-Arsenal, Lewa-Milan, Pavard e Lang torna a Napoli? News di oggi | OneFootballSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’Arsenal ha messo gli occhi su Andrea Cambiaso per rinforzare la difesa in vista del mercato estivo. Il club londinese segue con attenzione l’esterno dell ... onefootball.com

Porte girevoli sulla fascia sinistra della Juve Nonostante stia vivendo stagioni travagliate, Andrea Cambiaso è particolarmente attenzionato all'estero e, come scritto nelle settimane precedenti, il bianconero è stato inserito in una shortlist di obiettivi del Ba - facebook.com facebook

Boga sbaglia, poi segna Cambiaso teme non sia entrata: Conceição scherza sull'errore @DavideBernardi6 BordoCam #AtalantaJuve è disponibile ora su #DAZN! @PokerStarsNews #Boga x.com