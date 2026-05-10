Il Como ha messo nel mirino il giocatore del settore laterale, con una richiesta ufficiale rivolta alla Juventus. L’interesse del club lombardo verso il calciatore si fa sempre più concreto in vista della prossima stagione. La trattativa tra le due società sembra essere in una fase avanzata, mentre il calciatore è al centro delle attenzioni di diversi club.

Il club allenato da Fabregas vuole a tutti i costi il laterale bianconero: clamorosa svolta in vista della prossima stagione. Tra le più grandi delusioni di questa stagione in casa Juventus c’è sicuramente Andrea Cambiaso, che è reduce da una serie di prestazioni non esaltanti con la casacca bianconera. Il laterale di Genova classe 2000 è legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2029, ma in estate potrebbe salutare la compagnia. La Juve se ne priverebbe in caso di offerta da almeno 35 milioni di euro, ma da qui a giugno tutto può ancora succedere. In ogni caso, il Como vuole Cambiaso e proverà in tutti i modi a strapparlo la Juve nel corso del calciomercato estivo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Cambiaso nel mirino del Como: la richiesta della Juve

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