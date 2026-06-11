Juve punta a Martinez | l’Aston Villa monitora Zion Suzuki

Notizia in breve

La Juventus sta cercando di acquistare Martinez, ma non è stato ancora stabilito il costo del trasferimento. L'Aston Villa sta monitorando la situazione di Zion Suzuki, portiere giapponese che potrebbe essere sostituito dal club inglese. La trattativa tra le parti coinvolge ancora dettagli economici e contrattuali da definire. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui tempi o sui numeri dell’operazione.