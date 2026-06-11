Juve punta a Martinez | l’Aston Villa monitora Zion Suzuki
La Juventus sta cercando di acquistare Martinez, ma non è stato ancora stabilito il costo del trasferimento. L'Aston Villa sta monitorando la situazione di Zion Suzuki, portiere giapponese che potrebbe essere sostituito dal club inglese. La trattativa tra le parti coinvolge ancora dettagli economici e contrattuali da definire. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui tempi o sui numeri dell’operazione.
? Punti chiave? In Breve La Juventus punta su Martinez e l’Aston Villa monitora Zion Suzuki. La Juventus accelera per portare Emiliano Martinez in bianconero durante la prossima sessione estiva, mentre l’Aston Villa valuta Zion Suzuki come possibile sostituto dell’argentino. Il club inglese tiene d’occhio il portiere del Parma dopo aver individuato il talento giapponese da diversi mesi. Gli accordi personali con il campione del mondo 2022 sono già stati raggiunti, aprendo una finestra di mercato decisiva per entrambi i club coinvolti. Il calciatore argentino è prossimo a entrare nell’ultimo anno del suo contratto con l’Aston Villa. La vecchia signora ha già presentato una proposta economica che prevede un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione per il portiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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