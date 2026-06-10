Calciomercato Parma | Suzuki nel mirino dell’Aston Villa per il post Dibu Martinez La posizione dei ducali

L'Aston Villa sta valutando l'acquisto di Suzuki per sostituire il portiere argentino. Il club inglese ha mostrato interesse per il giocatore e sta negoziando con il Parma. La trattativa riguarda il possibile trasferimento del portiere giapponese, che potrebbe lasciare la Serie A nei prossimi giorni. La situazione è in fase di definizione, con incontri tra le parti in corso per trovare un accordo.

Calciomercato Parma: Suzuki piace all’Aston Villa per il dopo Dibu Martinez. Qual è la situazione. Il valzer dei portieri infiamma già le prime fasi del calciomercato estivo, e questa volta l’asse caldo collega direttamente la nostra Serie A ai ricchi palcoscenici della Premier League. Secondo Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l’ Aston Villa si sta muovendo con grande anticipo per cautelarsi in vista di una possibile e clamorosa partenza del proprio numero uno, Emiliano “Dibu” Martinez. Tra i profili individuati dalla dirigenza britannica per difendere la porta nella prossima stagione spicca con forza il nome di Zion Suzuki, talentuoso ed emergente estremo difensore attualmente in forza al Parma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Com’è andata la stagione del Dibu Martinez all’Aston Villa? I numeri dell’obiettivo della Juventus per rifondare la portaDurante questa stagione, il portiere ha disputato tutte le partite di campionato, con una media di circa un gol subito a partita.

Temi più discussi: Parma, se Suzuki parte è già pronto il sostituto. Le ultime sul futuro di Keita, Pellegrino e Cremaschi; Calciomercato Parma, non solo Nzola: piace anche un centrocampista; Le ultime dal mercato: il Parma fa passi avanti per Strefezza. Occhi su Touré per la fascia; Cuesta resta al timone: il Parma prepara il rinnovo fino al 2028.

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