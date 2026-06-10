Calciomercato Parma | Suzuki nel mirino dell’Aston Villa per il post Dibu Martinez La posizione dei ducali

Da calcionews24.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Aston Villa sta valutando l'acquisto di Suzuki per sostituire il portiere argentino. Il club inglese ha mostrato interesse per il giocatore e sta negoziando con il Parma. La trattativa riguarda il possibile trasferimento del portiere giapponese, che potrebbe lasciare la Serie A nei prossimi giorni. La situazione è in fase di definizione, con incontri tra le parti in corso per trovare un accordo.

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Calciomercato Parma: Suzuki piace all’Aston Villa per il dopo Dibu Martinez. Qual è la situazione. Il valzer dei portieri infiamma già le prime fasi del calciomercato estivo, e questa volta l’asse caldo collega direttamente la nostra Serie A ai ricchi palcoscenici della Premier League. Secondo Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l’ Aston Villa si sta muovendo con grande anticipo per cautelarsi in vista di una possibile e clamorosa partenza del proprio numero uno, Emiliano “Dibu” Martinez. Tra i profili individuati dalla dirigenza britannica per difendere la porta nella prossima stagione spicca con forza il nome di Zion Suzuki, talentuoso ed emergente estremo difensore attualmente in forza al Parma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Temi più discussi: Parma, se Suzuki parte è già pronto il sostituto. Le ultime sul futuro di Keita, Pellegrino e Cremaschi; Calciomercato Parma, non solo Nzola: piace anche un centrocampista; Le ultime dal mercato: il Parma fa passi avanti per Strefezza. Occhi su Touré per la fascia; Cuesta resta al timone: il Parma prepara il rinnovo fino al 2028.

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