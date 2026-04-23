Zion Suzuki sogna la Premier | il Manchester United punta sul portiere

Il portiere del Parma, Zion Suzuki, è nel mirino del Manchester United, che ha mostrato interesse per il suo acquisto. La società inglese sta valutando l'opzione di portare il giocatore in Premier League. Attualmente, Suzuki gioca con il club italiano e non ci sono ancora annunci ufficiali riguardo a un possibile trasferimento. La trattativa tra le due squadre non ha ancora avuto sviluppi ufficiali.

? Cosa sapere Il portiere del Parma Zion Suzuki riceve l'interesse del Manchester United per la Premier.. L'atleta giapponese punta al Mondiale in estate per accelerare il trasferimento internazionale.. Il portiere giapponese Zion Suzuki ha aperto al possibile trasferimento verso la Premier League durante un incontro odierno, confermando l’interesse del Manchester United mentre si prepara per il Mondiale in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il talento del Parma ha espresso incertezza sul proprio futuro professionale, dichiarando che nessuno sa se rimarrà nella squadra emiliana la prossima stagione. Il ventitreenne ha ammesso di leggere le voci di mercato con ottimismo, interpretando i rumors come un segnale positivo della propria qualità agonistica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zion Suzuki sogna la Premier: il Manchester United punta sul portiere Notizie correlate Roberto De Zerbi punta sul Manchester UnitedNotizia fresca giunta in redazione: Michael Carrick ha svolto un lavoro straordinario da quando è subentrato come manager ad interim dopo il... Iliman Ndiaye sogna il trasferimento del Manchester UnitedSito inglese: Iliman Ndiaye è stato collegato al trasferimento dall’Everton a fine stagione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Suzuki: Prima il Parma e poi i mondiali, li voglio giocare; Serie A. Parma, Suzuki spaventa i tifosi sul suo futuro! Le parole; Suzuki cuore d'oro: un gesto dell'estremo difensore del Parma non è passato inosservato; Suzuki non delude: sesto tra i portieri di Serie A per percentuale di lanci precisi. Giappone, tra i convocati del ct Moriyasu anche il parmense Zion SuzukiDiramata la lista dei convocati del commissario tecnico del Giappone, Hajime Moriyasu, per la Kirin Challenge Cup 2025, torneo amichevole che vedrà i samurai blue sfidare il Ghana (14 novembre) e la ... tuttomercatoweb.com Zion Suzuki, uno dei migliori portieri dello scorso anno. Finito nel mirino del BayernZion Suzuki è finito nel mirino di tantissimi club in quest'estate. Dopo avere completato una buona annata con il Parma, dimostrandosi uno dei migliori giovani portieri d'Europa, anche il Bayern ... tuttomercatoweb.com Mercoledì 22 aprile il Parma Calcio Store, in Piazzale Risorgimento 1/A a Parma, ospiterà un incontro speciale con Alessandro Circati e Zion Suzuki Info qui shorturl.at/Czo45 #ForzaParma facebook