Juve obiettivo Lucumì | arriva il colpo per rivoluzionare la difesa

Notizia in breve

La Juventus ha messo nel mirino il difensore colombiano, con l’obiettivo di rafforzare la linea arretrata. La società ha deciso di puntare su di lui e ha già avviato le trattative. La clausola rescissoria del giocatore è di circa 45 milioni di euro. Non sono state rese pubbliche le fonti che hanno suggerito questa scelta alla dirigenza bianconera.