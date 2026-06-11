Juve obiettivo Lucumì | arriva il colpo per rivoluzionare la difesa
La Juventus ha messo nel mirino il difensore colombiano, con l’obiettivo di rafforzare la linea arretrata. La società ha deciso di puntare su di lui e ha già avviato le trattative. La clausola rescissoria del giocatore è di circa 45 milioni di euro. Non sono state rese pubbliche le fonti che hanno suggerito questa scelta alla dirigenza bianconera.
? Domande chiave? In Breve La Juventus punta su Lucumì per trasformare il reparto difensivo. La Juventus avvia un tentativo concreto per accaparrarsi il difensore Jhon Lucumì, dopo che le prime ricerche sul mercato sono state avviate su input di Luciano Spalletti. Il club bianconero non sta cercando solo un nuovo portiere o un attaccante, ma punta a rinforzare la linea difensiva con un profilo specifico. Il Bologna sembra aver già accettato l’eventualità di perdere il calciatore colombiano, il cui contratto prevede una clausola rescissoria di 28 milioni di euro valida fino alla metà di luglio. Nuove soluzioni tattiche oltre il caso Bremer. L’interesse per il colombiano non nasce da una possibile partenza di Gleison Bremer. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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