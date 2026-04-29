Juve colpo in difesa | arriva Ordonez le cifre dell' operazione

Sul fronte della difesa, la squadra ha annunciato l’ingaggio di Ordonez, con dettagli relativi alle cifre dell’operazione. La trattativa è stata conclusa recentemente, e l’accordo rappresenta un passo importante per il rafforzamento del reparto difensivo. La società ha ufficializzato l’arrivo del giocatore, che si unirà alla rosa nelle prossime settimane. Il trasferimento si inserisce nel progetto di potenziamento della squadra in vista della prossima stagione.

Una Champions da conquistare sul campo, un futuro sul mercato da prendersi per tornare la squadra temibile di un tempo. La Juve vuole fare bene su entrambi i fronti, specie il secondo dove negli ultimi anni diverse scelte — da Openda a Koopmeiners — sono state fallimentari. Secondo Espn, Madama sarebbe vicina a un colpo importante in difesa: Joel Ordonez, centrale ecuadoriano classe 2004 in forza al Bruges. Il club bianconero sarebbe pronto a investire circa 40 milioni di euro per il nazionale dell’Ecuador, già 24 presenze con la sua selezione e contratto fino al 2029 con i belgi. Con il Bruges ha collezionato 73 presenze e 3 gol, vincendo campionato, coppa e supercoppa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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