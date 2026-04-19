La Juventus si prepara alla partita di domenica contro il Bologna, in cui schiererà come titolare Jhon Lucumi. Il club ha messo in atto un piano volto a rafforzare la linea difensiva, considerando il colombiano una possibile soluzione per consolidare il reparto. La scelta di affidarsi a Lucumi si inserisce in un progetto più ampio di rafforzamento della rosa, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni difensive della squadra.

La Juventus punta a rinforzare il proprio reparto difensivo sfruttando l’imminente sfida di domenica contro il Bologna, dove Jhon Lucumi sarà schierato come titolare. L’incontro allo Stadio Dall’Ara rappresenta un momento cruciale per valutare il colombiano, mentre il club bianconeri cerca una soluzione strutturale dopo aver dovuto impiegare Teun Koopmeiners in linea arretrata per mancanza di alternative. L’evoluzione del mercato difensivo bianconero tra necessità e opportunità. La gestione della difesa è diventata una priorità assoluta per la squadra di Torino in vista della prossima stagione. La necessità di trovare nuovi innesti è emersa con chiarezza dalla recente esigenza tattica di spostare Teun Koopmeiners tra i reparti difensivi, una scelta dettata dall’assenza di profili con caratteristiche idonee pronti all’uso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, piano Lucumi: il colombiano è l’occasione per blindare la difesa

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