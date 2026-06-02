Durante i campionati italiani assoluti di nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro, un atleta ha ottenuto la medaglia di bronzo. La competizione si è svolta nelle ultime ore e ha visto la partecipazione dei principali nuotatori e nuotatrici italiani, in preparazione ai prossimi eventi internazionali. La gara è stata caratterizzata da numerosi passaggi veloci e tecnicamente impegnativi, con atleti che hanno battagliato per le prime posizioni fino all’ultima frazione.

Nelle scorse ore, a Lignano Sabbiadoro si sono conclusi i campionati italiani assoluti di nuoto pinnato, che hanno visto sfidarsi i migliori atleti e le migliori atlete d’Italia in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Ed anche Prato ha conquistato idealmente una medaglia, grazie a Giulia Mencarelli: la giovane nuotatrice, punta di diamante del Notapinna Prato, si è piazzata terza nella specialità 200 metri monopinna, agguantando un bronzo di rilievo nazionale. Per Mencarelli, che nel proprio palmarès ha anche medaglie conquistate a livello giovanile in competizioni internazionali, si tratta della conferma di una crescita tecnica che prosegue con costanza da diverse stagioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campionati italiani assoluti di nuoto pinnato. Mencarelli brilla a Lignano . Conquistata la medaglia di bronzo

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5^ sessione - Campionati Italiani Estivi Assoluti di Nuoto Pinnato - 31 Maggio 2026

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