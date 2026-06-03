Durante i campionati italiani UISP a Brescia, la squadra di judo Shinsei ha ottenuto un oro e un bronzo tra le sue medaglie. Gli atleti della formazione sono riusciti a salire sul podio nazionale, ma il testo non specifica i nomi né le categorie di peso in cui hanno gareggiato. La vittoria dell’oro e del bronzo rappresenta risultati concreti per la squadra, senza ulteriori dettagli su come siano stati conquistati.

Chi sono gli atleti che hanno conquistato i podi a Brescia?. Come ha fatto la Shinsei a scalare il podio nazionale?. Quale ruolo hanno avuto i tecnici nel successo di Wiver e Gonella?. Cosa cambierà per i giovani judoka di Alessandria dopo questi risultati?.? In Breve Manuele Trimarco ottiene un quinto posto nella sua categoria di appartenenza. Angelica Gonella conferma l'eccellenza dopo il risultato vincente ottenuto nel 2025. Competizione UISP svoltasi a Brescia nelle giornate del 23 e 24 maggio. I successi aumentano il prestigio del territorio alessandrino nel judo nazionale. L’oro e il bronzo dell’ASD Shinsei ai Campionati Italiani UISP di Judo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Judo: l’oro e il bronzo della Shinsei ai campionati italiani UISP

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