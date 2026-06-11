Rafael Jodar ha annunciato che sarà il suo primo Wimbledon, esprimendo entusiasmo per giocare il primo torneo dello Slam su erba. Lo spagnolo, noto per le sue prestazioni sulla terra battuta, ha ottenuto risultati significativi durante la stagione su questa superficie. La sua crescita si è tradotta in una serie di successi che lo hanno portato a essere testa di serie in uno Slam. Ora si prepara a disputare il torneo londinese per la prima volta.

Rafael Jodar è stato, senza dubbio, uno dei grandi protagonisti della stagione su terra battuta. Lo spagnolo ha certificato la sua crescita esponenziale con una serie di risultati importanti che lo hanno già portato ad essere testa di serie in uno Slam. Si volta ora pagina per prepararsi alla stagione su erba, superficie totalmente nuova per il giovane iberico che si è raccontato in un’intervista concessa a Movistar. L’approccio ad una nuova fase dell’anno dopo l’ottima stagione sulla terra: “ Ho molta voglia. Il Roland Garros è stato un torneo che mi ha dato tanta fiducia. Ora so che arriva una superficie diversa, ma cercherò di affrontarla nel miglior modo possibile “. Sul percorso di avvicinamento a Wimbledon: “ Ho due tornei per prepararmi a Wimbledon, quindi sono molto motivato ad affrontarlo nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Oasport.it - Jodar: “Sarà il mio primo Wimbledon. Ho tanta voglia di giocare il primo Slam su erba”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Primo maggio a Riccione dà il via alla bella stagione tra spettacoli, musica, iniziative per tutti e tanta voglia di mareIl Primo maggio a Riccione ha segnato l'inizio ufficiale della stagione con un aumento di presenze, giornate di sole e numerosi eventi.

Fonseca ultimo vero scoglio tra Zverev e il primo Slam in carriera? Il n.3 ha impressionato con JodarAlexander Zverev ha sconfitto Rafael Jodar in tre set in una partita del tabellone maschile.

Temi più discussi: Ecco il programma del tour sull'erba di Jódar: Sarà il mio primo Wimbledon, vado con tantissima voglia; Agassi elogia il rovescio di Zverev: Forse il migliore che abbiamo mai visto; Roland Garros, il programma di martedì: Jodar sfida Zverev, nel doppio in campo Bolelli/Vavassori; Zverev: Non vedo l’ora di sfidare Jodar. Io favorito per la vittoria? Non ci penso.

Jodar: Sarà il mio primo Wimbledon. Ho tanta voglia di giocare il primo Slam su erbaRafael Jodar è stato, senza dubbio, uno dei grandi protagonisti della stagione su terra battuta. Lo spagnolo ha certificato la sua crescita esponenziale ... oasport.it

Félix Auger-Aliassime sarà ufficialmente quarto alla fine del Roland-Garros, il suo ranking più alto di sempre reddit

Rafa Jodar: Sinner esempio, Nadal idolo. Esulto come Bellingham e nel box c'è solo papà perché...Lo spagnolo a 19 anni è il più giovane ai quarti dal 2007. E oggi sfida il nostro Darderi: Finale con Jannik? Non corriamo ... gazzetta.it