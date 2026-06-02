Fonseca ultimo vero scoglio tra Zverev e il primo Slam in carriera? Il n3 ha impressionato con Jodar

Alexander Zverev ha sconfitto Rafael Jodar in tre set in una partita del tabellone maschile. La sfida si è svolta oggi e ha visto il tennista tedesco avanzare, portando a termine il match senza perdere un set. La partita si inserisce nel percorso verso il primo titolo del Grande Slam per Zverev. Nel frattempo, si attende la sfida di questa sera tra Joao Fonseca e Jakub Mensik.

In attesa della sfida di questa sera tra Joao Fonseca e Jakub Mensik, quest’oggi nel tabellone maschile si è assistito alla netta vittoria in tre set da parte di Alexander Zverev sul giovane rampante spagnolo Rafael Jodar. Dopo le difficoltà di un primo set vinto in rimonta (era sotto per 5-2), il tedesco si è liberato della tensione e praticamente ha dominato. Non c’è stata davvero più partita con il numero tre del mondo che ha decisamente impressionato, superando brillantemente un ostacolo che alla vigilia sicuramente creava un po’ di preoccupazione. Chiaramente sul tedesco pende fortemente quella pressione del dover vincere per forza il primo Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fonseca ultimo vero scoglio tra Zverev e il primo Slam in carriera? Il n.3 ha impressionato con Jodar

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