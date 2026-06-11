Attualmente, il 77% del carburante per aerei utilizzato in Italia è prodotto nel paese, grazie alla riconversione di raffinerie e a importazioni diversificate. Non ci sono problemi immediati per i voli estivi. Tuttavia, le scorte e le fonti di approvvigionamento rimangono dipendenti dall’apertura dello Stretto di Hormuz e dalle variazioni dei mercati energetici globali. La situazione potrebbe cambiare in base all’andamento delle tensioni internazionali e delle forniture di petrolio.

Raffinerie riconvertite, importazioni diversificate e nessuna emergenza immediata per i voli estivi. Ma il futuro resta legato alla riapertura dello Stretto di Hormuz e all’evoluzione dei mercati energetici internazionali. La crisi energetica internazionale provocata dalle tensioni nel Golfo Persico e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz ha costretto l’Europa a ripensare rapidamente le proprie strategie di approvvigionamento dei carburanti. Tra i prodotti maggiormente sotto osservazione vi è il jet fuel, il cherosene utilizzato dagli aerei commerciali, fondamentale per garantire la continuità del traffico aereo in vista della stagione estiva. Nonostante le preoccupazioni iniziali, l’Italia si è distinta per la capacità di reagire alla crisi, aumentando significativamente la produzione interna e riducendo la dipendenza dalle importazioni provenienti dal Medio Oriente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Laprimapagina.it - Jet fuel, l’Italia corre ai ripari: il 77% del carburante per aerei arriva ora dalla produzione nazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Carburante per aerei, cosa succede se "finisce" il jet fuelNegli ultimi giorni si è parlato di una possibile carenza di carburante per aerei, nota come jet fuel, in alcuni aeroporti europei.

Ue, linee guida su aerei: no ai rincari dei biglietti acquistati e all’uso del jet fuel UsaLa Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida per il settore aereo, vietando l’aumento dei prezzi dei biglietti già acquistati e l’utilizzo...

Temi più discussi: Jet fuel, ora il 77% arriva da produzione interna grazie alla riconversione delle raffinerie. Potremo volare quest'estate?; La corsa italiana al pieno di jet fuel accende la sfida tra Eni e gli altri big; IATA, vertice all’ombra della guerra: carburante alle stelle e utili delle compagnie a rischio; L'Italia riduce la dipendenza dalle importazioni di jet fuel a causa delle interruzioni belliche in Iran.

L’Italia, in particolare, è stata capace di aumentare di molto la produzione di jet fuel. Se l’anno scorso la produzione nazionale ha coperto il 50% della domanda domestica, in base a dati Unem nei mesi di marzo e aprile il jet fuel prodotto in Italia ha coperto q x.com

Crisi carburanti e voli per l’estate, Unem rassicura: Non avremo problemi di jet fuelBergamo, aeroporto Orio Al Serio, 10 marzo 2026 (foto Tiziano Manzoni/LaPresse) L’Unem (Unione Energie ... msn.com

Jet fuel, ora il 77% arriva da produzione interna grazie alla riconversione delle raffinerie. Potremo volare quest’estate?Al momento in Europa non si registra alcuna carenza di carburante per aerei, ha dichiarato il commissario Ue per i Trasporti Tzitzikostas. Ma cosa accadrà se Hormuz non riapre? corriere.it