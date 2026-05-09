Ue linee guida su aerei | no ai rincari dei biglietti acquistati e all’uso del jet fuel Usa
La Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida per il settore aereo, vietando l’aumento dei prezzi dei biglietti già acquistati e l’utilizzo di carburante per jet prodotto negli Stati Uniti. Queste direttive mirano a regolamentare le pratiche commerciali delle compagnie, in un momento di crescente attenzione alle tariffe e alle fonti di combustibile impiegate nel trasporto aereo. La decisione si inserisce nel quadro delle misure europee per il settore.
La Commissione europea interviene per fare chiarezza sul tema dei viaggi aerei. In una fase segnata dal forte aumento dei prezzi dei carburanti, causato dal conflitto in Iran e dal blocco dello stretto di Hormuz, l’esecutivo europeo pubblica una serie di linee guida rivolte al settore dei trasporti con l’obiettivo di uniformare l’interpretazione delle norme già esistenti, senza introdurre nuove disposizioni. Le tutele per i consumatori. Le indicazioni di Palazzo Berlaymont riguardano diversi aspetti del trasporto aereo: dalle procedure di rifornimento all’utilizzo dei carburanti, dalla gestione degli slot aeroportuali fino alla tutela dei diritti dei passeggeri.🔗 Leggi su Lapresse.it
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