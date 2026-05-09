Ue linee guida su aerei | no ai rincari dei biglietti acquistati e all’uso del jet fuel Usa

La Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida per il settore aereo, vietando l’aumento dei prezzi dei biglietti già acquistati e l’utilizzo di carburante per jet prodotto negli Stati Uniti. Queste direttive mirano a regolamentare le pratiche commerciali delle compagnie, in un momento di crescente attenzione alle tariffe e alle fonti di combustibile impiegate nel trasporto aereo. La decisione si inserisce nel quadro delle misure europee per il settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui