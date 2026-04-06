Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile carenza di carburante per aerei, nota come jet fuel, in alcuni aeroporti europei. Al momento non ci sono situazioni di emergenza, ma si considerano scenari inediti e senza precedenti per il settore dell’aviazione civile nel continente. La questione riguarda la disponibilità di carburante necessario per il funzionamento degli aerei e le eventuali ripercussioni sulla rete di voli.

Non c’è ancora nessuna emergenza ma è bene prepararsi a scenari inconsueti e potenzialmente senza precedenti per l’aviazione civile in Europa. Il tema del carburante per aerei è più che mai attuale vista la crisi in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz. Se è vero che un “ultimo” carico è previsto arrivare il prossimo 9 aprile al porto di Rotterdam, in 4 scali italiani vige già un regime di “disponibilità limitata”. La situazione attuale. Nonostante tutto, però, al momento non esiste nessuna emergenza europea come fa sapere un alto funzionario al Corriere della Sera. Nella peggiore delle ipotesi, anche qualora da questo momento in poi non arrivasse nemmeno una goccia di jet fuel, le scorte europee basterebbero per i voli aerei attuali fino a settembre-ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carburante per aerei, cosa succede se "finisce" il jet fuel

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