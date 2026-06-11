Ja’Kobe Tharp entra nella storia | nuovo record del mondo nei 110 ostacoli
Ja’Kobe Tharp ha stabilito un nuovo record del mondo nei 110 metri ostacoli. La sua prestazione ha superato il precedente limite, segnando un tempo mai raggiunto prima. L’atleta ha concluso la gara in modo netto, migliorando la miglior prestazione ufficiale. La gara si è svolta senza incidenti, e il risultato è stato certificato dagli organismi competenti. È la prima volta che un atleta realizza questo tempo in una competizione ufficiale.
Ja’Kobe Tharp ha riscritto la storia dei 110 ostacoli con una prestazione destinata a segnare un’epoca. Nella prima giornata dei NCAA Championships di Eugene, all’Hayward Field, il ventenne statunitense ha fermato il cronometro a 12”75 (+1.0 ms) nelle semifinali, abbassando di cinque centesimi il record del mondo che apparteneva ad Aries Merritt dal 7 settembre 2012, quando a Bruxelles corse in 12”80. È il primo record mondiale in pista della stagione all’aperto 2026 e uno dei più clamorosi degli ultimi anni nell’atletica internazionale. L’impresa assume contorni ancora più straordinari se si considera il contesto in cui è maturata. Tharp non ha realizzato il primato in una finale mondiale o olimpica, ma nella seconda batteria delle semifinali universitarie statunitensi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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