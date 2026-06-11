Ja’Kobe Tharp entra nella storia | nuovo record del mondo nei 110 ostacoli

Notizia in breve

Ja’Kobe Tharp ha stabilito un nuovo record del mondo nei 110 metri ostacoli. La sua prestazione ha superato il precedente limite, segnando un tempo mai raggiunto prima. L’atleta ha concluso la gara in modo netto, migliorando la miglior prestazione ufficiale. La gara si è svolta senza incidenti, e il risultato è stato certificato dagli organismi competenti. È la prima volta che un atleta realizza questo tempo in una competizione ufficiale.