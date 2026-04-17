Durante la partita tra l’Inter e il Cagliari, il difensore dell’Inter ha raggiunto un record personale. Con questa partita, ha superato le venti partecipazioni al gol, entrando così nella storia del club. La sua presenza in campo e i suoi contributi offensivi sono stati decisivi per il risultato finale. La sua performance è stata molto discussa tra tifosi e addetti ai lavori, considerando il record raggiunto.

di Alberto Petrosilli Dimarco è entrato nella storia nella sfida di questa sera contro il Cagliari a San Siro: superate le 20 partecipazioni al gol. L’ Inter celebra l’ennesima prestazione da urlo del suo esterno sinistro. Nella sfida di San Siro contro il Cagliari, Federico Dimarco è risultato ancora una volta decisivo, fornendo l’assist al bacio per il gol del vantaggio firmato da Marcus Thuram. Dimarco entra nella storia: superate le 20 partecipazioni al gol, è record assoluto per un difensore. I numeri del mancino nerazzurro, pilastro della proprietà Oaktree, sono ormai da capogiro. Come documentato dai dati Opta, Dimarco ha raggiunto quota 21 partecipazioni al gol in questa stagione di Serie A, frutto di 6 reti e ben 15 assist.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco entra nella storia: clamoroso record del laterale dell’Inter contro il Cagliari. Il dato

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