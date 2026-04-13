Nel match disputato al “Santo Stefano”, i Rangers Qualiano hanno ottenuto una vittoria per 16-0 contro il Micri Calcio. È stato un risultato che si distingue nella storia della squadra e potrebbe influenzare la corsa ai playoff. La partita si è conclusa con un largo margine di goal, dimostrando la superiorità dei padroni di casa sul campo.

Rangers Qualiano travolgono il Micri Calcio 16-0: partita senza storia al “Santo Stefano” e segnale forte in chiave playoff. Allo Stadio Comunale Santo Stefano si è assistito a una partita che definire a senso unico sarebbe riduttivo. I Rangers Qualiano 1998 hanno travolto il Micri Calcio con un incredibile 16-0, un punteggio tennistico che riscrive le statistiche del Girone A di Promozione. La gara si è sbloccata quasi subito grazie a V. Caso Naturale, che ha aperto le danze al 15?. Da quel momento, per il Micri è stato un incubo senza fine. Nel solo primo tempo i padroni di casa hanno dilagato: V. Liccardi ha firmato una doppietta tra il 23? e il 39?, inframezzata dal gol di R.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rangers Qualiano da Record: un 16-0 che entra nella storia

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