Una donna italiana si trova ancora in Egitto, mentre le autorità italiane stanno cercando di sbloccare la sua situazione. La Farnesina ha riferito di segnali di apertura da parte delle autorità locali. Nel frattempo, la donna ha pubblicato un video su Instagram in cui chiede se ci siano comportamenti normali, dopo aver ricevuto minacce, tra cui un messaggio che le augurava di morire.

Roma, 11 giugno 2026 – “L’angelo della morte verrà presto a ucciderti”. Nessy Guerra ormai è abituata alle minacce dell’ex marito eppure fissa la telecamera e gira a tutti la stessa domanda su Instagram: “Ditemi voi se c’è qualcosa di normale”. Certo è la trama di tante altre storie di violenza domestica che troppo spesso non finiscono bene. Però ha ragione lei, non c’è niente di normale. Questa donna di 26 anni, originaria di Sanremo, è bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni, costretta a nascondersi dall’uomo che un giorno ha amato e che le ha rimediato una condanna a sei mesi ai lavori forzati accusandola di adulterio. Malgrado gli appelli sui social in cui chiede l’intervento del... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Farnesina.

© Quotidiano.net - Italiana bloccata in Egitto. La Farnesina si muove. “Segnali di apertura”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nessy Guerra condannata per adulterio e bloccata in Egitto, si muove anche la Farnesina per "protezione"Nessy Guerra è stata condannata per adulterio in Egitto e si trova attualmente nel paese, dove le autorità hanno deciso di bloccarla.

Un’italiana condannata in Egitto per adulterio rischia di perdere la figlia. La Farnesina in campoUn’italiana residente in Egitto è stata condannata in secondo grado a sei mesi di carcere per adulterio.

Argomenti più discussi: Italiana bloccata in Egitto. La Farnesina si muove. Segnali di apertura; Egitto: arrestato l’ex di Nessy Guerra. Speriamo di tornare presto in Italia.

Italiana bloccata in Egitto. La Farnesina si muove. Segnali di aperturaLa 26enne è costretta a nascondersi dall’ex. Battaglia per l’affido della figlia. L’uomo è stato arrestato due giorni fa per minacce al console onorario ... quotidiano.net

Arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana condannata per adulterioLeggi su Sky TG24 l'articolo Arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana condannata per adulterio ... tg24.sky.it