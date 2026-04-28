Nessy Guerra è stata condannata per adulterio in Egitto e si trova attualmente nel paese, dove le autorità hanno deciso di bloccarla. La Farnesina ha avviato azioni di assistenza per garantire la sua protezione. Sul suo compagno grava invece una condanna in un’altra nazione. La vicenda riguarda il procedimento legale avviato nel paese straniero e le misure adottate dalle istituzioni italiane.

La cittadina italiana Nessy Guerra è stata condannata a sei mesi di carcere in Egitto per adulterio nei confronti dell’ex compagno, condannato a sua volta in Italia per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking nei confronti di Guerra. I due hanno una figlia, di cui si stanno contendendo l’affido. Guerra si trova in Egitto, ma la figlia non può lasciare il Paese per volere del padre. Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto L'affidamento della figlia Perché l'ex compagno, condannato in Italia, non è in carcere Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto La 26enne italiana Nessy Guerra è stata condannata in secondo grado a sei mesi di carcere per adulterio in Egitto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nessy Guerra condannata per adulterio e bloccata in Egitto, si muove anche la Farnesina per "protezione"

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