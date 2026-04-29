Un’italiana residente in Egitto è stata condannata in secondo grado a sei mesi di carcere per adulterio. La donna, sorpresa dalla sentenza, ha dichiarato di non averla prevista e si trova ora a rischio di perdere la custodia della figlia. Il Ministero degli Esteri italiano ha preso atto della decisione e sta seguendo il caso. La condanna si basa sulla legge egiziana che criminalizza l’unione extraconiugale tra persone non sposate.

«Mi hanno condannata in Appello a sei mesi di carcere in Egitto per adulterio. Sono sconvolta, non me l’aspettavo. Ho paura di finire in carcere qui e temo di perdere la mia bambina di tre anni. Sto solo cercando di proteggerla e di scappare da un uomo violento. Aiutatemi». Q ueste le parole di Nessy Guerra, 26enne che al Corriere della sera ha raccontato e denunciato la sua storia con la voce disperata. La donna è originaria di Sanremo e ora vive con il timore reale di finire in manette: nel luglio 2024 ha divorziato dall’italo-egiziano Tamer Hamouda, «ma lui non l’ha accettato». «Mi ha denunciato per rapimento di minore – ha proseguito Nessy -, poi per avergli svuotato la casa e i conti in banca: accuse tutte archiviate».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un’italiana condannata in Egitto per adulterio rischia di perdere la figlia. La Farnesina in campo

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