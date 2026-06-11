Italia-Germania oggi in tv Nations League volley 2026 | orario canale streaming
Oggi si gioca Italia contro Germania nella Volleyball Nations League 2026, trasmesso in diretta televisiva e streaming. La partita si svolge nel contesto della fase a gironi, con orario e canale ancora da comunicare. La competizione prosegue senza pause, con le due squadre che cercano di ottenere punti importanti nella prima giornata del torneo. La sfida si svolge in una cornice di grande attesa tra gli appassionati di volley.
Non c’è il tempo di respirare nella Volleyball Nations League 2026. Dopo il debutto nella tappa canadese di Ottawa, l’Italia torna immediatamente in campo per affrontare la Germania, avversaria tradizionalmente ostica e capace negli ultimi anni di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama europeo. Per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si tratta di un’altra occasione preziosa per misurare lo stato di avanzamento di un gruppo rinnovato che guarda già agli Europei di settembre come grande obiettivo stagionale. La prima settimana di VNL rappresenta soprattutto un laboratorio per il ct azzurro, chiamato a inserire nuovi elementi e a verificare le risposte di una squadra che presenta diversi volti giovani ma già abituati al palcoscenico internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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