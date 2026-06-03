Italia-Bulgaria oggi Nations League volley femminile 2026 | orario tv canale streaming

Notizia in breve

Oggi alle 21 si gioca Italia contro Bulgaria nella partita di apertura della Nations League femminile di volley 2026. La gara si svolge in Italia e sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme di streaming. Si tratta della prima sfida ufficiale della competizione, dopo le fasi di preparazione delle squadre. La partita si svolge in un solo match, senza turni di andata e ritorno.