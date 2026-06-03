Italia-Bulgaria oggi Nations League volley femminile 2026 | orario tv canale streaming
Oggi alle 21 si gioca Italia contro Bulgaria nella partita di apertura della Nations League femminile di volley 2026. La gara si svolge in Italia e sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme di streaming. Si tratta della prima sfida ufficiale della competizione, dopo le fasi di preparazione delle squadre. La partita si svolge in un solo match, senza turni di andata e ritorno.
Archiviata la lunga fase di preparazione, per l’Italia arriva il momento di fare sul serio. Questa sera alle 21.30 italiane le azzurre affronteranno la Bulgaria nella gara d’esordio della Volleyball Nations League 2026, primo appuntamento della Pool 2 in programma a Brasilia. Per la squadra guidata da Julio Velasco si tratta dell’inizio di un percorso particolarmente interessante, perché accanto alla ricerca del risultato ci sarà anche la necessità di valutare nuove soluzioni e allargare ulteriormente il gruppo delle giocatrici utilizzabili nei grandi eventi internazionali. Le indicazioni emerse nelle settimane precedenti sono state decisamente positive. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italy Vs Bulgaria World Cup Qualification 2014
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