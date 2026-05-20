Netanyahu ha consegnato Israele agli estremisti e ora ne paga il conto
In questi giorni, il primo ministro sta affrontando una sfida politica importante, cercando di mantenere compatta la sua coalizione in vista delle prossime elezioni autunnali. La situazione è complessa e richiede sforzi continui per gestire le divergenze tra i vari partiti che sostengono il governo. La stabilità politica del paese dipende dal risultato di questa difficile prova, che si svolge in un momento di crescente tensione politica e sociale.
Benjamin Netanyahu si gioca il tutto per tutto in questi giorni nel difficile tentativo di tenere unita la sua traballante coalizione in vista delle imminenti elezioni d’autunno. Il punto di rottura non sono ora i coloni suprematisti, razzisti e violenti della Cisgiordania, protetti e anzi incitati all’odio antiarabo dai ministri Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, né il futuro di Gaza, e men che meno gli Accordi di Abramo, la pace e la collaborazione con il mondo arabo. La coalizione di governo è invece lacerata dalla legge che di fatto, con trucchi lessicali, garantisce il mantenimento dell’esenzione dal servizio militare a circa sessantasettemila giovani haredim, ebrei ultraortodossi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
NETANYAHU HA FINANZIATO HAMAS LE PROVE CHE NESSUNO VUOLE SENTIRE
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