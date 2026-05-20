Netanyahu ha consegnato Israele agli estremisti e ora ne paga il conto

In questi giorni, il primo ministro sta affrontando una sfida politica importante, cercando di mantenere compatta la sua coalizione in vista delle prossime elezioni autunnali. La situazione è complessa e richiede sforzi continui per gestire le divergenze tra i vari partiti che sostengono il governo. La stabilità politica del paese dipende dal risultato di questa difficile prova, che si svolge in un momento di crescente tensione politica e sociale.

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