Al termine del presidio al presidio ospedaliero, l’attivista ha smontato la tenda che occupava l’ingresso. La rimozione ha segnato la fine della protesta sul posto, senza indicare nuove iniziative immediate. Non sono state annunciate azioni politiche specifiche o cambi di strategia per la sanità. La decisione di rimuovere la tenda è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

? Punti chiave? In Breve Piero Castrataro smonta il presidio davanti al Veneziale dopo 167 giorni di protesta a Isernia. Il presidio davanti all’ospedale Veneziale di Isernia si è concluso ufficialmente con la rimozione della tenda annunciata da Piero Castrataro tramite i social media. Dopo 167 giorni di occupazione simbolica, il sindaco ha comunicato che l’esperienza fisica del presidio è terminata, ma ha chiarito che la battaglia per la difesa della sanità pubblica non subisce alcuna interruzione. La decisione di chiudere la struttura mobile davanti alla struttura sanitaria segna la fine di un lungo periodo di resistenza civile. Castrataro ha voluto ringraziare la comunità per il sostegno ricevuto durante questi mesi di mobilitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia, fine presidio al Veneziale: Castrataro smonta la tenda

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