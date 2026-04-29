Isernia il sindaco in tenda | 4 mesi di protesta per la sanità

Da fine dicembre, il sindaco di Isernia ha installato una tenda davanti all'ospedale Veneziale, dando inizio a una protesta che dura ormai quattro mesi. L’obiettivo è attirare l’attenzione sulla possibile chiusura dei reparti di emodinamica e del punto nascita. La data fissata per ricevere risposte sulle decisioni è il 30 aprile. La protesta si svolge senza interruzioni da parte del primo cittadino.

? Cosa sapere Il sindaco di Isernia occupa una tenda davanti al Veneziale dal 26 dicembre.. Il rischio chiusura reparti Emodinamica e Punti Nascita attende risposte entro il 30 aprile.. Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, occupa da quattro mesi una tenda allestita davanti al presidio ospedaliero Veneziale per denunciare l’assenza di certezze sulla sanità locale. Dalla notte del 26 dicembre scorso, quella struttura provvisoria non ha mai smesso di rappresentare un simbolo di resistenza contro il rischio di tagli ai servizi essenziali. Il primo cittadino, che ha scelto di dormire proprio lì per dare voce alla comunità, si trova oggi in un vicolo cieco decisionale mentre le sorti dei reparti critici restano sospese a una risposta ministeriale che non arriva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia, il sindaco in tenda: 4 mesi di protesta per la sanità Notizie correlate Isernia, sindaco in tenda da 50 notti: analisi e proposte per rilanciare la sanità molisana in crisi.Isernia, Molise – Il sindaco Piero Castrataro ha trascorso la cinquantesima notte consecutiva in una tenda allestita di fronte all'ospedale... Due mesi in tenda contro la smobilitazione dell’ospedale di IserniaIl Veneziale è l’unica struttura sanitaria della zona, punto di riferimento per circa 80mila persone in un territorio dove la popolazione è sempre... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 123 notti in tenda: Piero Castrataro e la trincea per la sanità molisana (video intervista); Amministrative in 19 Comuni del Molise, presentate le liste; Amministrative di primavera in 19 comuni Molise: i candidati; Amministrative in 19 Comuni del Molise, presentate le liste: i candidati - isNews. Il sindaco di Isernia dorme in tenda davanti all'ospedale da un meseIl regalo per il primo mese di protesta (venerdì scorso) contro i tagli alla sanità, passato a dormire in tenda davanti all’ospedale della sua città anche durante i giorni in cui il maltempo ha ... avvenire.it Sindaco Isernia in tenda per sanità, 'deluso da mancate risposte'Il prossimo 26 marzo saranno tre mesi che il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, dorme in una tenda allestita davanti all'ospedale 'Veneziale' a difesa della sanità pubblica dai tagli previsti nel ... ansa.it Ucciso dalle BR, Isernia rende omaggio all'avvocato Fulvio Croce - Telemolise - facebook.com facebook