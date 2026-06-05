Il Ministero ha respinto il piano presentato per l'assunzione di nuovi medici, sollevando interrogativi sulla gestione sanitaria. Nel frattempo, si stima che il settore sanitario possa accumulare 50 milioni di euro di debiti entro il 2025. Le critiche politiche si moltiplicano, con accuse di tentativi di coprire carenze e inefficienze. La discussione si concentra sulle cause di questi problemi e sulle decisioni prese a livello centrale.

Perché il Ministero ha respinto il piano per i nuovi medici?. Come può la sanità generare 50 milioni di debiti nel 2025?. Chi deve rispondere del deficit prodotto dalla gestione commissariale?. Quali misure straordinarie adotterà il Comune per garantire i servizi?.? In Breve Richiesta presentata il 3 marzo 2026 con solleciti tra aprile e maggio 2026.. Ministero della Salute comunica parere negativo il 28 maggio dopo tre mesi.. Debito sanitario molisano incrementato di 50 milioni di euro nel corso del 2025.. Commissari Bonamico e Di Giacomo accusati di coprire fallimenti gestionali pluriennali.. Isernia, il sindaco Castrataro sfida i commissari sulla sanità: attacchi politici per coprire debiti e fallimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia, Castrataro: attacchi politici per coprire fallimenti sanitari

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