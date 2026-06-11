Irlanda del Nord nuovi scontri anti-immigrati | polizia usa cannoni ad acqua vicino Belfast

Nella notte, a Belfast, la polizia ha usato cannoni ad acqua durante scontri contro gruppi anti-immigrati. Diversi manifestanti hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con idranti. Non sono stati riportati feriti gravi. La zona è stata evacuata e sono in corso indagini. La tensione è aumentata in seguito a manifestazioni contro l’immigrazione, con scontri che si sono protratti per diverse ore.

(Adnkronos) – Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per disperdere manifestanti a Glengormley, cittadina alle porte di Belfast, durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. Secondo le autorità, la situazione si è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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How A Stabbing Attack Triggered Violent Anti-Immigration Riots In Northern Ireland

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