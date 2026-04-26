L’Irlanda del Nord offre molto più di Belfast. Lungo una strada che si snoda lungo la costa, il paesaggio si apre tra scogliere, spiagge e paesini pittoreschi. Il cielo azzurro e il mare rendono lo scenario particolarmente suggestivo, mentre lungo il percorso si incontrano testimonianze storiche, località ricche di miti e leggende che si intrecciano con la natura circostante. Un itinerario che regala viste e atmosfere autentiche.

Belfast e la Causeway coastal route sono tappe essenziali per capire la destinazione Irlanda del Nord e la sua storia. La capitale è incantevole e contraddittoria, con gli imponenti edifici edoardiani e vittoriani, le architetture industriali e rinascimentali, i quartieri degli studenti e quelli di mattoni rossi degli operai. Girando a piedi ci si imbatte nella monumentale City hall, municipio-museo con le vetrate colorate che ritraggono leggende e miti celtici, i lussureggianti giardini all’inglese, le statue e i cimeli. Poco distante la Linen hall library, antica biblioteca di fine Settecento che custodisce l’archivio dei «troubles», i disordini scoppiati nel 1968 tra cattolici e protestanti che culminarono nel trentennale conflitto nordirlandese.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Irlanda del Nord non è soltanto Belfast. C’è una strada che porta all’incanto

Italia-Irlanda del Nord, Politano sarà titolare a destra

Notizie correlate

Leggi anche: E i bambini di Belfast? L’Irlanda del Nord non va ai Mondiali da 40 anni, che dovrebbero dire loro?

Italia, sulla strada c’è l’Irlanda del Nord: primo avversario nella corsa al MondialeSarà l’Irlanda del Nordil primo ostacolo dell’Italia nei playoff di qualificazione al Mondiale 2026.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Scheda squadra Irlanda del Nord; Da Riva e i campioni del 1970 a Palestra: tutti i giocatori del Cagliari in campo con l’Italia; Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA femminile 2027: la situazione a due giornate dalla fine; Mondiali 2026, l'Italia può davvero venire ripescata? Cosa dice il regolamento Fifa e le speranze azzurre.

Pagina 2 | L’Irlanda del Nord fa già rumore e provoca così l’Italia: Non ha più i Totti e i Del PieroSperiamo in una gara molto chiusa, empatizzo con Gattuso, le parole del ct O'Neill in vista del match contro gli Azzurri ... tuttosport.com

Italia-Irlanda del Nord, l'avvicinamento alla partitaLa giornata della squadra di Rino Gattuso in vista della semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord: l'avvicinamento degli azzurri È il grande giorno per l'Italia, che gioca il suo futuro in due ... gianlucadimarzio.com

Aprile è il mese perfetto per le attività all'aria aperta in Irlanda del Nord, grazie alle giornate più lunghe e alla fresca aria primaverile. Dalle avventure lungo la suggestiva costa ai momenti di pace sull'acqua, ecco alcune attività perfette per godersi una giornata - facebook.com facebook