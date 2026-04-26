L’Irlanda del Nord non è soltanto Belfast C’è una strada che porta all’incanto
L’Irlanda del Nord offre molto più di Belfast. Lungo una strada che si snoda lungo la costa, il paesaggio si apre tra scogliere, spiagge e paesini pittoreschi. Il cielo azzurro e il mare rendono lo scenario particolarmente suggestivo, mentre lungo il percorso si incontrano testimonianze storiche, località ricche di miti e leggende che si intrecciano con la natura circostante. Un itinerario che regala viste e atmosfere autentiche.
Belfast e la Causeway coastal route sono tappe essenziali per capire la destinazione Irlanda del Nord e la sua storia. La capitale è incantevole e contraddittoria, con gli imponenti edifici edoardiani e vittoriani, le architetture industriali e rinascimentali, i quartieri degli studenti e quelli di mattoni rossi degli operai. Girando a piedi ci si imbatte nella monumentale City hall, municipio-museo con le vetrate colorate che ritraggono leggende e miti celtici, i lussureggianti giardini all’inglese, le statue e i cimeli. Poco distante la Linen hall library, antica biblioteca di fine Settecento che custodisce l’archivio dei «troubles», i disordini scoppiati nel 1968 tra cattolici e protestanti che culminarono nel trentennale conflitto nordirlandese.🔗 Leggi su Laverita.info
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