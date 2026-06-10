A Belfast, un uomo è stato accoltellato lunedì sera da un rifugiato, in un episodio che ha provocato una serie di atti di violenza razzista. L’aggressore è stato arrestato. La vicenda ha portato a scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine, con episodi di vandalismo in diverse città del Regno Unito. La polizia ha confermato l’inizio di indagini su motivazioni xenofobe e sull’ondata di violenze che sta coinvolgendo l’Irlanda del Nord e altre aree.

Belfast, 10 giugno 2026 – L’aggressione che è quasi costata la vita a Stephen Ogilvie lunedì sera ha scatenato una violenta reazione a Belfast, in Irlanda del Nord, e in molte altre città scozzesi e inglesi. La vittima, ricoverata con gravi ferite al collo, ha perso l’uso dell’occhio sinistro. Il presunto aggressore, Hadi Alodid è un uomo sulla trentina di origini sudanesi, comparso oggi davanti al tribunale. Oltre alla brutalità dell’attacco, registrato e diffuso su X, sono le origini di Alodid ad aver riacceso una miccia mai del tutto spenta in Regno Unito. Quella dell ’odio anti-immigrati, alimentata da fatti di cronaca particolarmente... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa è successo a Belfast: l’accoltellatore è un rifugiato, ondata di violenze razziste. L’Irlanda del Nord fucina d’odio

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