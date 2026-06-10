Cosa è successo a Belfast | l’accoltellatore è un rifugiato ondata di violenze razziste L’Irlanda del Nord fucina d’odio

Da quotidiano.net 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Belfast, un uomo è stato accoltellato lunedì sera da un rifugiato, in un episodio che ha provocato una serie di atti di violenza razzista. L’aggressore è stato arrestato. La vicenda ha portato a scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine, con episodi di vandalismo in diverse città del Regno Unito. La polizia ha confermato l’inizio di indagini su motivazioni xenofobe e sull’ondata di violenze che sta coinvolgendo l’Irlanda del Nord e altre aree.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Belfast, 10 giugno 2026 – L’aggressione che è quasi costata la vita a Stephen Ogilvie lunedì sera ha scatenato una violenta reazione a Belfast, in Irlanda del Nord, e in molte altre città scozzesi e inglesi. La vittima, ricoverata con gravi ferite al collo, ha perso l’uso dell’occhio sinistro.  Il presunto aggressore, Hadi Alodid è un uomo sulla trentina di origini sudanesi, comparso oggi davanti al tribunale. Oltre alla brutalità dell’attacco, registrato e diffuso su X, sono le origini di Alodid ad aver riacceso una miccia mai del tutto spenta in Regno Unito. Quella dell ’odio anti-immigrati, alimentata da fatti di cronaca particolarmente... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

cosa 232 successo a belfast l8217accoltellatore 232 un rifugiato ondata di violenze razziste l8217irlanda del nord fucina d8217odio
© Quotidiano.net - Cosa è successo a Belfast: l’accoltellatore è un rifugiato, ondata di violenze razziste. L’Irlanda del Nord fucina d’odio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’Irlanda del Nord non è soltanto Belfast. C’è una strada che porta all’incanto

E i bambini di Belfast? L’Irlanda del Nord non va ai Mondiali da 40 anni, che dovrebbero dire loro?Seamus, un residente di Belfast di 39 anni, ha scritto una lettera indirizzata a un giornalista italiano, spiegando di non essere un bambino come...

Temi più discussi: Irlanda del Nord, proteste a Belfast contro l'immigrazione; Belfast, uomo accoltellato in strada: manifestazioni anti-migranti e veicoli in fiamme; Accoltellamento shock di un rifugiato, disordini a Belfast; Le violente proteste anti-immigrazione a Belfast.

irlanda del nord cosa è successo aCosa è successo a Belfast: l’accoltellatore è un rifugiato, ondata di violenze razziste. L’Irlanda del Nord fucina d’odioL’aggressione a Stephen Ogilvie da parte di un cittadino sudanese ha riacceso un sentimento anti-immigrati sempre più diffuso nel Regno Unito. La ‘chiamata’ via social alla piazza, anche Elon Musk inc ... quotidiano.net

irlanda del nord cosa è successo aBelfast, rifugiato tenta di uccidere un uomo, notte di scontri con case e auto in fiammeSono andate avanti per tutta la notte a Belfast, in Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione scattate dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tr ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web