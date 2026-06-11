Nella notte si sono verificati nuovi raid tra Iran e Stati Uniti, rischiando di compromettere i negoziati sul programma nucleare. Un rappresentante statunitense ha avvertito che, se non si raggiunge un accordo, ci saranno attacchi senza pietà. Nel frattempo, si alza la tensione sulla regione del Golfo, con i timori di un'escalation militare che potrebbe mettere a rischio il traffico nel Stretto di Hormuz.

"State rendendo pericoloso il sacro Stretto di Hormuz? Faremo di questa regione un inferno per voi". E' questa invece l'ultima minaccia da parte del Corpo delle Guardie rivoluzionarie, e che ha scatenato la contromossa di Washington, da dove è stato imposto un blocco ai porti iraniani, e negato qualsiasi blocco dello Stretto Un’altra notte di minacce e raid. Un’altra alba con all’orizzonte negoziati sempre più incerti. Dopo gli attacchi incrociati tra martedì e mercoledì, nonostante il cessate il fuoco in vigore dallo scorso 8 aprile,gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi aerei contro l’Iran, che ha annunciato rappresaglie contro le basi militari statunitensi inKuwait, Baherein e Giordania, minacciando di colpire qualsiasi nave si avventuri nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Iran-Usa, altra notte di raid minaccia i negoziati e Trump avverte: ‘Dicano sì all’intesa o attaccheremo senza pietà’

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Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

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