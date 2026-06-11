Iran Trump | Li bombarderemo fino a farli a pezzi I Pasdaran | risponderemo – La diretta

Durante la notte, gli Stati Uniti hanno effettuato una serie di attacchi contro vari obiettivi in Iran. Le azioni militari sono state confermate da fonti ufficiali e hanno coinvolto diverse strutture nel paese. In risposta, i Pasdaran hanno annunciato che risponderanno alle aggressioni. Le tensioni tra i due paesi sono aumentate dopo i raid, che sono stati comunicati come operazioni militari statunitensi.

Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro diversi obiettivi in Iran durante la notte. Mentre il presidente Donald Trump ha promesso ulteriori attacchi se non verrà raggiunto un accordo di pace. «Gli attacchi sono una risposta all’aggressione ingiustificata e continua dell’Iran», ha affermato il Comando Centrale dell’esercito in un post su X. Aggiungendo che l’attacco è iniziato dopo la mezzanotte di giovedì a Teheran e si è concluso tre ore dopo. Trump ha anche detto che l’Iran gli ha chiesto di fermare gli attacchi. Teheran ha smentito. Hormuz. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha intanto dichiarato di aver lanciato “contrattacchi” contro 18 obiettivi militari statunitensi in basi aeree in Kuwait e Bahrein. 🔗 Leggi su Open.online

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Iran, Trump: guerra fino a quando sarà necessario - 1mattina News 03/03/2026

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