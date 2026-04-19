Trump minaccia l’Iran | Domani colloqui a Islamabad accettino o li distruggeremo Pasdaran | Niente negoziati con blocco Usa – La diretta
Dopo un breve momento di tensione ridotta, la situazione tra Stati Uniti e Iran si riaccende con dichiarazioni dure. Il presidente americano ha annunciato che domani si terranno colloqui a Islamabad, avvertendo che, in caso di mancato accordo, ci saranno conseguenze drastiche. I pasdaran iraniani hanno risposto che non ci saranno negoziati con il blocco degli Stati Uniti, riaccendendo lo scontro tra le parti.
L’illusione di una distensione è durata solo poche ore. Dopo la riapertura dello Stretto di Hormuz seguita al cessate il fuoco tra Usa e Libano, il braccio di ferro tra Washington e Teheran è tornato a farsi serrato. A innescare il nuovo strappo è stata la fermezza di Donald Trump: il blocco dei porti iraniani, in vigore dal 13 aprile per tutte le navi da e per l’Iran, non si tocca. Una linea rossa invalicabile per Teheran che, per tutta risposta, ha deciso di sigillare nuovamente il passaggio strategico. Il fronte diplomatico intanto vede da una parte il leader iraniano Ghalibaf che gela le speranze di una soluzione rapida affermando che «l’accordo è ancora lontano»; dall’altra, il presidente Usa che lancia un monito durissimo: «Non potete ricattarci».🔗 Leggi su Open.online
Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”
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