Trump minaccia l’Iran | Domani colloqui a Islamabad accettino o li distruggeremo Pasdaran | Niente negoziati con blocco Usa – La diretta

Dopo un breve momento di tensione ridotta, la situazione tra Stati Uniti e Iran si riaccende con dichiarazioni dure. Il presidente americano ha annunciato che domani si terranno colloqui a Islamabad, avvertendo che, in caso di mancato accordo, ci saranno conseguenze drastiche. I pasdaran iraniani hanno risposto che non ci saranno negoziati con il blocco degli Stati Uniti, riaccendendo lo scontro tra le parti.